Al Sermig e in Cascina: la Torino che accoglie chi scappa dalla guerra

Svetlana è una delle poche che parla italiano. «Sono stata a Roma, qualcosa ho imparato». A Torino, dall’Ucraina, è arrivata coi due figli. Nei suoi occhi c’è la paura: «Non so cosa accadrà all’Ucraina. Sai, il capo dei russi… presidente russo… come si dice in italiano?». «Putin?». «No, io quel nome non lo dico», e il suo volto cambia. Ha 41 anni, Svetlana, è di Ternopil dove faceva la sarta ma adesso è a Cascina Torta, a Mirafiori, con altri 150 tra bambini e mamme in fuga dalla guerra. Due i piani della cascina. «Ma uno è già esaurito, possiamo ospitare in tutto 210 persone», dice Stefania Gallo, direttrice della struttura della cooperativa L’Angolo. Che avrebbe dovuto aprire tre mesi più tardi, ma la guerra ha cambiato tutto e i bimbi ora giocano vicino agli operai che finiscono i lavori. Mamme e bambini di Ternopil, Kiev, Kharkiv, Dnipro. La maggior parte sono stati portati alla Cascina dalla fondazione Aief, che in Ucraina è andata due volte a salvare le famiglie in fuga.

Alla Torta ci sono infermieri, psicologi, e traduttori perché, appunto, tranne un paio di casi nessuno parla italiano o inglese. Una famiglia numerosa è quella di Nadia, che a 37 anni è già nonna perché la figlia 21enne le ha dato un nipotino. «Sono una cuoca, mio marito è in ferrovia, non lo sento da una settimana», racconta mentre i figli giocano col cellulare in stanza. Dopo Pasqua, arriveranno i tablet, per permettere ai bambini di fare la Dad. Per giocare c’è il cortile, e si mangia in refettorio con la ditta che porta i pasti da fuori. «Vorremmo la cucina, ma avere l’ok dall’Asl non è semplice», dice la direttrice.

Al Sermig, invece, hanno trovato accoglienza una cinquantina di ucraini. Aliona, 30 anni, è fuggita da Mariupol una decina di giorni fa, insieme ai genitori e alla nonna 85enne. Una città che ora non esiste più. «Hanno raso al suolo tutti i palazzi e le strade, tutta la nostra vita è stata spazzata via, e le persone che sono rimaste lì non riusciamo a sentirle, possiamo soltanto immaginare cosa sia successo» dice la ragazza, assistente sociale di professione. «E’ dura metabolizzare tutto questo, ci sono famiglie con bambini che sono stanchissime psicologicamente», spiega, camminando nel giardino dell’Arsenale della Pace. Con lei ci sono anche i suoi genitori, Oksana e Eugenio, entrambi ingegneri: «Abbiamo dovuto trasportare la nonna per sei chilometri per raggiungere un posto di blocco, poi siamo miracolosamente riusciti a salire su un bus che ci ha portati tutti in salvo». Alla mensa del Sermig, in coda, ci sono donne, uomini e bambini. E nel pomeriggio i più piccoli con le mamme giocano nelle aiuole e nelle aree giochi. «Siamo tutti molto grati al Sermig per averci accolti», spiega Aliona, di religione ortodossa. Ma se le si chiede se potrà mai perdonare chi ha innescato questa folle guerra, la sua fede vacilla: «Non so se riusciremo mai a perdonare».

La speranza è quella di poter tornare nel loro paese «grazie all’aiuto di altre persone – dice la 30enne – ci daremo tutti da fare per ricostruire». Ora però la vita di queste persone è qui a Torino e con gli educatori stanno scoprendo la città e imparando l’Italiano. «Ci piacerebbe molto andare al Teatro Regio ad assistere a un’opera – spiega – e poi visitare tutti i musei, soprattutto l’Egizio. L’Italia è sempre stato il nostro sogno».

Un sogno fatto di solidarietà quello dell’Arsenale di Borgo Dora. «In poche settimane abbiamo consegnato quasi 1.500 chili di cibo e medicine su 70 tir diretti in Ucraina, grazie alle donazioni di 300mila persone» spiega il fondatore del Sermig, Ernesto Olivero.