Un consulto psicologico rivolto al personale sanitario che non ha ancora ottemperato – la norma è in vigore da aprile – all’obbligo di vaccinarsi contro il Covid. È l’iniziativa dell’Azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, rivolta ai sei dipendenti (infermieri e operatori socio sanitari) sospesi dall’ospedale, ma anche alla platea “sommersa” di no vax che pure ha aderito, sia pur con riluttanza, alla campagna vaccinale.

Sono 1.500 i dipendenti della struttura ospedaliera e a tutti è arrivata una lettera del medico competente che informa a proposito della possibilità di richiedere un appuntamento con uno psicologo clinico per discutere eventuali dubbi o preoccupazioni circa la somministrazione del vaccino.

Su Twitter il senatore piemontese Lucio Malan, di Fratelli d’Italia, ha condiviso il documento e polemizzato: “Incredibile! Per chi non vuole vaccinarsi consulto non con un immunologo che spieghi e convinca, ma con lo psicologo per vedere se è matto!”. Ma iniziative simili sarebbero state avviate anche presso altre aziende sanitarie piemontesi. Ancora a inizio settembre in Piemonte un sanitario su dieci non aveva aderito alla campagna, con 95 medici sospesi dall’ordine regionale.