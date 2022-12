Al Regina Margherita tornano i Babbi Natale: giochi e solidarietà per i piccoli pazienti [VIDEO]

Dopo anni di assenza causa Covid, i Babbi Natale tornano a radunarsi davanti al Regina Margherita per regalare momenti di gioia ai piccoli pazienti dell’ospedale infantile. Grande successo per il “Raduno dei Babbi Natale 2022 a Torino” organizzato da Forma Onlus, la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita: giocattoli ai piccoli pazienti e raccolta fondi a sostegno del progetto Grandi Macchinari, destinato all’area radiologica dello stesso ospedale.

In particolare, alle 10 di questa mattina piazza Polonia si è trasformata come di consueto in “piazza Lapponia”, con la trasformazione in un vero e proprio villaggio popolato da elfi, renne, slitte, alberi, casette e soprattutto da una moltitudine di Babbi Natale. A un certo punto, poi, sono comparsi anche i supereroi, che si sono calati dal tetto dell’ospedale per lo stupore di grandi e piccini. Domani sono invece in programma la camminata, la pedalata e la sfilata di motociclisti e Babbi Natale nel fiume.

Video di Tonino Di Marco