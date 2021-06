Al mercato di piazza Foroni mancano le strisce pedonali

Recarsi al mercato di piazza Foroni può essere complicato se per terra mancano o sono sbiadite le strisce pedonali. Lo puntualizzano i residenti del quartiere Barriera di Milano che negli ultimi giorni hanno segnalato, con tanto di corposo dossier fotografico, il problema all’ufficio tecnico della circoscrizione Sei. Quasi tutti gli incroci, a occhio nudo, avrebbero bisogno di una bella mano di vernice.

Anche perché auto e moto non sempre danno la precedenza ai pedoni, specie ai più anziani che tornano dal mercato con le borse cariche. Nel mirino c’è il quadrato compreso tra via Mercadante, via Cherubini, via Monterosa e via Malone, proprio attorno al frequentatissimo mercato di piazza Foroni.

LA SEGNALAZIONE

I cittadini chiedono interventi tempestivi, le zebrature per terra sono praticamente diventate un optional ed è solo per miracolo che non c’è scappato ancora un incidente. «Bisogna ridipingere le strisce sull’asfalto – spiega Bruno, un residente del quartiere -. Altrimenti prima o poi qualcuno finirà per essere investito. E in quel momento sarà troppo tardi per tornare indietro».

A chiedere la messa in sicurezza della strada ci penserà anche il capogruppo della Lega Nord della Sei Enrico Scagliotti, autore di un’interpellanza firmata anche dal capogruppo di Fdi, Valerio Lomanto, e dal capogruppo di Lista Sicurezza e Legalità verso Forza Italia Maurizio Anastasia. «I residenti – dichiara il consigliere – chiedono che si possa attraversare la via senza correre il rischio di finire sotto ad un’auto. Se la segnaletica orizzontale fosse ben evidenziata, aumenterebbe la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti facendo evitare incidenti anche di grave entità». Analoga situazione si ripete all’interno del “quadrato” composto dalle vie Sempione, Mercadante e i corsi Giulio Cesare e Novara, dove moltissimi incroci presentano le strisce trasversali continue talmente scolorite che si fa fatica a vederle. Al contrario degli spacciatori, sempre ben presenti agli incroci.