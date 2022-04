Operatori sanitari in piazza davanti alla sede del Consiglio Regionale del Piemonte. Una delegazione di lavoratori ha chiesto al presidente Cirio e ai consiglieri il riconoscimento degli sforzi fatti durante la pandemia. Assunzioni e regolarizzazioni non solo per gli operatori “sul campo”, ma anche per gli amministrativi e per quelli che hanno rimediato malattie invalidanti in seguito alla malattia.

Video di Tonino Di Marco