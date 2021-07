Al cane piace molto prendere il sole, ma fate attenzione ai colpi di calore

I cani hanno un rapporto particolare con il sole. Non lo sdegnano affatto ma è compito del loro padrone fare attenzione ai colpi di calore, nemici sempre in agguato. Per un cane momenti come questi possono trasformarsi in una sofferenza reale, con conseguenze anche gravi. Diversamente dagli esseri umani, che sono completamente rivestiti di ghiandole sudoripare, il cane per raffreddarsi e disperdere calore deve ansimare a bocca aperta e può contare solo su zone molto limitate in cui avviene la traspirazione, come le mucose della bocca e i cuscinetti plantari. Tuttavia, in alcune condizioni, con temperature particolarmente elevate o nelle ore più calde, anche questo meccanismo interno può non essere sufficiente e il cane potrebbe manifestare un disagio serio che non deve essere trascurato.

Al sole

Esattamente come le persone, anche il cane in vacanza rischia di scottarsi se esposto troppo a lungo ai raggi solari: i cani dal pelo scuro sono per altro i più predisposti ad assorbirli e quindi a surriscaldarsi velocemente, invece quelli dal mantello più chiaro richiedono una protezione solare maggiore poiché soggetti a scottature della pelle, in particolare nella zona del muso e in quella delle orecchie.

Colpo di calore

Uno dei problemi possibili e pericolosi per il cane in vacanza è l’eccessiva esposizione dell’animale ad alte temperature e all’umidità. Questo può causare un disagio e un malessere che possono sfociare in un disturbo più serio, il “colpo di calore”, al quale bisogna porre riparo da subito. I casi più frequenti si manifestano quando il cane viene lasciato in automobile, anche all’ombra e con i finestrini aperti: all’interno di una vettura la temperatura sale in breve tempo e per il cane può trasformarsi in una trappola mortale perché, con il suo ansimare affrettato, satura l’aria di umidità, impedendo così la funzione di termoregolazione. In generale i sintomi che devono mettere in allarme sono: respirazione molto accelerata, vomito, elevata temperatura corporea, battito accelerato, difficoltà a camminare, mucose arrossate, lingua cianotica, crisi convulsive e al collasso.

