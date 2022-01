Al bar senza green pass ma con il certificato del medico no vax: denunciata

Se ne era andata al bar per un caffè, nonostante fosse in quarantena a causa della sua positività al Covid e, anziché il green pass, richiestole dalle commesse al banco, ha esibito un certificato medico rilasciatole da un noto medico no vax mandato in pensione anticipata e tuttora sotto indagine da parte dalle Procure di Ivrea e Torino. E’ successo lo scorso 25 gennaio a Borgaro.

LA DONNA E’ STATA DENUNCIATA

La donna, originaria del posto, è stata denunciata dalla locale polizia municipale per violazione dell’obbligo di quarantena.

AVEVA POSTATO TUTTO SUI SOCIAL

A mettere gli agenti sulle sue tracce è stata lei stessa: il giorno successivo, infatti, ha postato sui social quanto accaduto, preannunciando denunce contro il sindaco di Borgaro e le bariste che non l’avevano servita.