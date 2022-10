«Ai giovani dico: la musica è sacrificio»

Felice come un ragazzino alle prime armi, come se fosse salito sul palcoscenico per la prima volta. E dire che ieri sera al teatro Donizzetti di Bergamo ha tenuto l’ultimo concerto del suo Symphony Tour che in realtà fa parte della sua nuova vita da musicista dopo la bellezza di 50 anni passati a suonare e cantare con i Pooh. E oggi, Roberto Facchinetti sarà protagonista dell’Incanto Summer Festival di Ivrea all’Officina H in qualità di direttore artistico del celebre concorso canoro e di super ospite musicale. E il motivo è semplice.

«Ero un grande amico di Vittorio De Scalzi (dei New Trolls scomparso a luglio, ndr), l’ex direttore – racconta -. Conoscendo la sua professionalità mi sono detto che questa doveva essere davvero una manifestazione importante. Sono fiero di essere stato chiamato a fare il direttore artistico e a cantare».

Era molto legato a De Scalzi?

«Sì, sapevo che era malato da tempo. L’ho sentito un mese prima che se ne andasse. I New Trolls e i Pooh sono stati contemporanei, erano gli anni in cui ci si trovava spesso alla manifestazioni canore, abbiamo fatto anche il Cantagiro insieme. Di recente abbiamo suonato in occasione dell’anniversario della morte di De Andrè e per una serata in Liguria».

Cosa dice ai giovani che stasera e domani si esibiranno in cerca del successo?

«Non bisogna illudersi, questo è un mondo difficile. Non bisogna farsi prendere dal lusso, dal successo facile, dalle belle donne e quant’altro. Allo stesso modo dico che di musica si può vivere anche senza essere in cima alle classifiche. L’importante è essere preparati e avere spirito di sacrificio. La musica è una passione, per coltivarla è necessario che sia sempre in cima ai pensieri, richiede studio e costanza».

Cosa le resta dei Pooh?

«E’ stata l’esperienza più bella della mia vita, loro sono i miei amici, i miei fratelli, ho condiviso tutto con loro, cinquant’anni di musica e 80milioni di dischi venduti, non posso desiderare altro».

Cosa c’è nel futuro di Roby Facchinetti?

«Finalmente mi sono ripreso la vita in mano dopo gli anni tristi della pandemia. Ho finito ieri il tour di Symphony, mi fermerò un po’ e poi ancora musica».