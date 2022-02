Ladri scatenati in Canavese. Non si fermano le visite non gradite in ville e abitazioni della zona. Dopo una serie di colpi messi a segno a San Giusto e San Giorgio, i malviventi hanno tentato una serie di furti ad Agliè, utilizzando come via di fuga l’alveo del canale di Caluso in secca.

Ma proprio ad Agliè hanno avuto una brutta sorpresa perché sono stati letteralmente cacciati da un cane eroe, il Golden Retriever Gibbs di due anni che si è dimostrato un ottimo cane da guardia. Ha messo in fuga i malviventi e attirato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. Carabinieri al lavoro per rintracciare i ladri.