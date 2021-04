Agivano nei supermercati: banda di rapinatori arrestati nel quartiere Barriera Milano [VIDEO]

Sono stati arrestati lo scorso sabato, dopo una rapina al supermercato ALDI di via Millio 10. Due degli autori, un 37enne italiano con precedenti specifici e un 21enne moldavo, sono sospettati di aver commesso altre tre rapine nella zona di Barriera Milano, a Torino, dal mese di febbraio ad oggi.

IL 37ENNE AVEVA UNA PROTESI AL BRACCIO

In particolare, da subito le indagini dei poliziotti del Comm.to Barriera Milano si erano indirizzate sul 37enne, noto soggetto dedito a rapine. Segno distintivo la sua protesi al braccio destro: in tutti i casi infatti le immagini immortalavano l’uomo che “ancorava” l’arma all’arto destro. Il soggetto era solito accompagnarsi ad un giovane romeno, che aveva il compito di accompagnarlo sul luogo per poi attenderlo in auto per la fuga successiva.

LA RAPINA DI SABATO SCORSO

Lo scorso sabato i due si sono recati presso un supermercato di via Millio, questa volta con la complicità di un terzo uomo, un italiano di 41 anni, con precedenti penali di svariata natura, anche molto recenti. Questi ultimi, entrambi travisati, hanno messo a colpo una rapina dell’importo di oltre 600 €, salendo poi nell’auto del 21enne moldavo per darsi immediatamente alla fuga. Il personale dell’Ufficio investigativo del Comm.to Barriera Milano, già sulle loro tracce, li ha presi e tamponati in auto, intimando loro l’alt.

L’INSEGUIMENTO E GLI ARRESTI

Ne è nato un lungo inseguimento che da Corso Mediterraneo è proseguito sino a Corso Vittorio Emanuele II, a Piazza Adriano e alle vie Cialdini, Bruino, corso Francia. I fuggitivi hanno ignorato ogni semaforo rosso pur di sottrarsi all’arresto, mettendo a rischio anche la propria incolumità. Arrivati in via Cialdini angolo Trana l’autovettura si è fermata per qualche secondo, permettendo ai due complici italiani di scendere. Il più anziano è stato immediatamente raggiunto e fermato dai poliziotti, mentre il 37enne è inizialmente riuscito a dileguarsi. Quest’ultimo verrà comunque rintracciato nella serata mentre cercava di mettersi in contatto con la fidanzata, con ancora la refurtiva in tasca. L’autista del mezzo, il ventunenne moldavo, ha abbandonato definitivamente l’autovettura in via Capriolo. Anche lui è stato arrestato poco dopo mentre si recava presso gli uffici di Polizia per denunciare subdolamente il furto della stessa. L’arma utilizzata per la rapina, una pistola ad aria compressa, rinvenuta abbandonata in un cespuglio di via Trana, è stata sottoposta a sequestro, insieme a due guantini neri in lana privi delle estremità.