Agguato in corso Venezia, uomo raggiunto al petto da tre colpi d’arma da fuoco [FOTO]

Agguato in strada a Torino. Questa mattina in corso Venezia, all’angolo con via Saorgio, un cittadino albanese nato nel 1973 é stato raggiunto in strada da tre colpi d’arma da fuoco al petto sparati da ignoti.

In corso accertamenti volti a ricostruire l’esatta dinamica e le motivazioni alla base dell’atto criminale. L’uomo colpito al petto è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono piuttosto gravi.

