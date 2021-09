Aggredito alla fermata del bus da un africano con il coltello

Follia in corso Francia a Rivoli, al capolinea del bus della linea 36, in prossimità di piazza Martiri della Libertà. Un giovane, nel pomeriggio di giovedì, è stato picchiato, senza un motivo, da un senegalese di 20 anni. La vittima si trovava alla fermata ed era in attesa dell’arrivo dell’autobus. All’improvviso, ecco spuntare il 20enne che, in pochi secondi, lo ha iniziato a colpire con forza e rabbia: due pugni al viso e uno allo stomaco. E, ancora, un calcio alla gamba.

Poi ha provato a fuggire, scappando lungo il corso Francia. Una fuga durata pochissimi minuti. Questo perché diversi passanti e automobilisti hanno visto la scena e hanno chiamato la polizia. L’aggressore è stato raggiunto poco dopo dagli agenti del commissariato di Rivoli, arrivati sul posto con diverse pattuglie.

Una volta fermato, è stata compiuta una perquisizione personale ed è stato trovato un coltello da 20 centimetri. Il giovane aggredito, invece, è stato portato in ospedale, a Rivoli, per le cure mediche del caso. Se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni. Ieri mattina, la vittima si è recata al commissariato per sporgere querela per le lesioni subite.