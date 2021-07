Aggredita un’operatrice dell’Amiat: spazza in strada e rischia lo stupro

Aggredita in pieno giorno. Il maniaco le ha messo le mani intorno al collo e poi la spinta contro un muro tentando di baciarla. Attimi lunghissimi per un’operatrice ecologica di Nichelino, che solo per un soffio è sfuggita al tentativo di stupro messo in atto da un balordo che poi è fuggito quando lei ha tentato di resistere. L’ennesimo tentativo di violenza ai danni di una donna è accaduto venerdì scorso a Torino in via Filadelfia. Un fenomeno in continua crescita, specie tra le mura domestiche, e che ha portato a una decina di denunce da parte di altrettante vittime nel giro di appena due settimane in tutta la provincia. Il tentato stupro ai danni della 48enne di Nichelino, dipendente dell’Amiat, è avvenuto intorno alle 10 del mattino. La donna, residente nel quartiere Boschetto, si era recata come ogni giorno sul suo posto di lavoro ed era sola mentre spazzava strada e marciapiedi. È stato allora che il maniaco si è avvicinato afferrandola per le braccia e poi al collo. Lei ha resistito: si è resa immediatamente conto che doveva difendersi da sola perché in quel momento non c’era nessuno, nella porzione di via che stava pulendo, che poteva soccorrerla. Ha tentato di divincolarsi ma il suo aggressore non si è arreso. Lei è finita contro il muro, ha sbattuto la testa ma non ha smesso di lottare e alla quando il maniaco, probabilmente sorpreso dalla sua resistenza, ha ritentato l’assalto. Lei lo ha respinto di nuovo, a calci. E a quel punto l’aggressore è scappato, forse per il timore che sopraggiungesse qualcuno o perché non si aspettava una reazione del genere. Ancora scossa, la donna è riuscita a chiamare l’azienda per riferire l’accaduto, poi si è recata al Mauriziano dove è stata curata per i traumi da aggressione.