Aggredisce la madre 90enne per rubarle i soldi per la droga

Maltrattamenti in famiglia e stalking. Due casi, in pochi giorni, a Nichelino. E, in entrambi, i carabinieri, intervenuti per spezzare la catena di soprusi, hanno applicato ai maltrattanti il cosiddetto “codice rosso” che tutela le vittime di violenza domestica adottando più celermente eventuali provvedimenti di protezione come il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Ma almeno nel primo caso, che ha coinvolto un’anziana donna di 90 anni e il figlio 60enne, l’allontanamento è avvenuto da sé: l’uomo, infatti, dopo essere stato deferito dai carabinieri della tenenza cittadina, ha deciso di andarsene da solo, da un fratello che parrebbe vivere fuori dal Piemonte. A far scattare l’allarme qualche giorno fa sono stati i vicini di casa dell’anziana signora che avevano sentito provenire dal suo appartamento i rumori di una lite violenta. Sul posto, oltre ai militari, hanno fatto intervenire anche un’ambulanza nel caso si fosse verificato il peggio. Fortunatamente ciò non è avvenuto: la donna, molto spaventata, non ha subito violenze o percosse da parte del figlio che viveva con lei da tempo. Un 60enne con precedenti di polizia e il vizio della droga che, da quanto emerso, passava da un lavoretto saltuario all’altro cercando di trovare i soldi per pagarsi la dose quotidiana. Forse questo, seppur non sia dato saperlo, potrebbe essere stato il motivo scatenante del diverbio. La donna avrebbe deciso di non denunciare l’uomo e non ci sarebbero stati, o non stati segnalali, episodi precedenti.

Non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro relazione, invece, il 25enne denunciato per stalking dalla ex fidanzata di appena 20 anni. I due si erano separati dopo una relazione duratura e, da quel momento, lui aveva adottato nei suoi confronti atteggiamenti persecutori. La seguiva ovunque andasse, si faceva trovare sotto la sua abitazione. Però non avrebbe mai, secondo la testimonianza di lei, adottato comportamenti violenti. Solo, quando la loro relazione era entrata in crisi, aveva cominciato a tenerle i tempi quando usciva per fare la spesa o sbrigare piccole commissioni, tanto da creare nella giovane uno stato pesante di stress e angoscia. Fino all’altro giorno, quando non ce l’ha più fatta e si è rivolta ai carabinieri affinché l’aiutassero a porre fine a una relazione ormai tossica.