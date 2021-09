Ha aggredito e maltrattato per oltre cinque anni i genitori, di 72 e 86 anni: un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri a Chieri.

L’ultimo episodio domenica mattina quando, durante una lite per futili motivi il 37enne, colto da ira, ha iniziato a lanciare in aria alcune sedie. Ha poi afferrato e strattonato la madre facendole sbattere la testa contro una finestra, causandole escoriazioni multiple non ancora refertate dall’ospedale di Chieri dove la stessa si trova tutt’ora ricoverata. Poi ha aggredito il padre causandogli vari traumi sul braccio destro e sulla fronte.

A dare l’allarme è stata la madre che ha chiamato il 112 per denunciare il figlio. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato una situazione di maltrattamenti reiterata nel tempo che durava da circa cinque anni. L’uomo è stato arrestato e collocato ai domiciliari.