Aggredisce clienti e personale di un fast food: in manette rider molesto

Gli agenti del Commissariato Centro hanno arrestato un rider di 22 anni, cittadino pakistano, aggressivo e molesto in un fast food di Torino mentre tentava di ritirare un ordine da consegnare.

Dai racconti emerge che l’uomo è entrato ubriaco ed in stato di agitazione nell’esercizio. Per fare in fretta ha iniziato a spintonare altri suoi colleghi in attesa, cosa che ha spinto gli addetti del fast food a contattare l’azienda di delivery per sostituirlo.

L’uomo, a quel punto, ha dato in escandescenze, iniziando a minacciare i presenti, spintonando dipendenti e quindi riversando la propria rabbia sui clienti, riuscendo a far allontanare alcuni impauriti e facendo persino scoppiare in lacrime una bambina. Non pago, il rider ha anche colpito a calci e pugni la porta del locale dopo che i dipendenti l’avevano chiusa per timore di essere aggrediti.

All’arrivo della Polizia, lo straniero non ha cambiato l’atteggiamento: una volta in ufficio ha morso ad una mano uno dei poliziotti, spintonando gli altri più volte. Alla luce dei fatti, il 22enne è stato arrestato per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.