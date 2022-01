Aggrappati al treno: gli “scrocconi” viaggiano così. Non avevano il green pass? [IL VIDEO]

L’ironia corre sul web. Su Tik Tok gira un video di pochi secondi in cui si notano due persone che viaggiano “attaccate” alle portiere di un treno. La didascalia che accompagna il filmato (che sembra sia stato girato nel Varesotto) è di quelle lampanti: “quando ti manca il green pass per salire sul treno e ti arrangi come puoi…“. Chissà se realmente i due viaggiatori a “scrocco” immortalati in questo video, erano sprovvisti di lasciapassare verde. Fatto sta, hanno scelto di prendersi un passaggio al volo in quel modo così assurdo (e decisamente pericoloso)!! Roba da non credere!!