Agenzia ORA, la soluzione giusta per tutti i problemi degli automobilisti

L’auto deve essere sempre una soluzione e non un problema. Ecco perché per risolvere in fretta ogni pratica la risposta giusta è affidarsi all’Agenzia ORA di corso Grosseto. Uno studio di Consulenza Automobilistica nato nel 2008 dalla mente di due soci con esperienza decennale nel settore.

Proprio per questo, la gamma dei servizi proposti al pubblico è amplissima. I clienti sono singoli cittadini ma anche concessionarie e rivenditori di auto. Tutti quelli che hanno bisogno di risolvere in fretta problemi burocratici e necessitano dei consigli giusti.

L’agenzia è abilitata ad eseguire passaggi di proprietà, immatricolazioni con rilascio delle targhe, Carte di circolazione, certificati di proprietà con la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico. In più sin dalla sua nascita funge da Sportello Telematico dell’Automobilista, è centro servizi abilitato per l’emissione di Carte di Circolazione per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori. Passaggi di proprietà, pratiche per veicoli storici, volture, targhe nuove in caso di smarrimento, perdita e rientro di possesso, ma anche rinnovo patente con medico in sede (almeno una volta alla settimana), conversione patente estera e Centro Servizi PagoPA per Bollo Auto, bollettini premarcati e pagamenti vari: da ORA si può fare tutto senza stress.

Agenzia ORA, corso Grosseto 234 Torino. Orari: da lun a ven 9-13, 15-19, sab 9-12. Telefono: 011.2974745