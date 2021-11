Aerei ed elicotteri, quando l’incidente è (molto) pericoloso

Aerei che si cimentano in operazioni spericolate, planando a pochi metri da terra, incidenti pericolosi, come quello in cui incappa un elicottero che, dopo aver fracassato la coda, si schianta rovinosamente a terra mentre un altro precipita direttamente in mare. Sono immagini terribili quelle riprese in questo video. Protagonisti (sfortunati): alcuni “bestioni dell’aria“.