Addio Molino, erede del teatro piemontese

Grave lutto per il mondo dello spettacolo e del teatro leggero torinese. È morto a 88 anni Giorgio Molino. L’ultima grande maschera del palcoscenico subalpino, continuatore di una tradizione che affonda le proprie radici in personaggi come Erminio Macario e Carlo Campanini. Molino era il classico uomo di spettacolo versatile, in grado di cimentarsi con qualsiasi genere. Attore ma anche regista e autore, comico, mimo, Molino era tutto questo e tante altre cose. La brutta notizia ieri ha fatto subito il giro della Rete.

