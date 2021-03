Addio alla star di “Survivor”: Bardonecchia piange Agnese

A Bardonecchia era amata da tutti Agnese Baesso, falegname e titolare del negozio di mobili in via Medail scomparsa per un brutto male ad appena 51 anni. Il suo sorriso e la chioma bionda non passavano certo inosservati, ma è stata la sua partecipazione al programma “Survivor” nel 2001, in cui sfiorò la vittoria finale, ad averle donato una certa fama a livello nazionale.

Agnese poteva considerarsi un’artista a tutto tondo. Esprimeva la sua arte in vari modi, innanzitutto nel suo lavoro. Aveva ereditato la passione per la lavorazione del legno dal papà Giuliano, scomparso qualche anno fa, e l’aveva portata avanti realizzando mobili di gran gusto per i suoi clienti. Alcuni sono sempre esposti nel negozio di famiglia quasi in cima a via Medail gestito insieme alla sorella Nicole. Ma Agnese era anche una scrittrice. Nel 2007 aveva pubblicato il suo libro: “A te manca te stesso”, un romanzo tratto da una storia vera ispirato ispirata ai suoi giorni da “sopravvissuta” in tv: «I due protagonisti – recita la sinossi – seguendo percorsi distinti e spinti da motivazioni diverse arrivano “in prossimità” di verità simili su se stessi e sul senso della vita».

Chi l’ha conosciuta ricorda il suo amore per Bardonecchia, per le montagne e gli animali delle foreste. Tanto che spesso portava da mangiare ai caprioli e agli scoiattoli e si è sempre battuta per salvare le rane. Come gran parte dei suoi concittadini, Agnese nutriva una grande passione per lo sci, ma anche per il nuoto e la bicicletta. «Altruista, gentile, dolce, colta e saggia». Sono solo alcuni degli aggettivi che compaiono nei numerosi messaggi di cordoglio. «Sei un’amica, una sorella, una zia, una figlia meravigliosa – scrive Silvia -, in questi mesi hai combattuto come una grande guerriera, come tu sai fare hai affrontato la malattia sempre con il sorriso e una battuta pronta, mi hai promesso che saresti tornata a casa e lo hai fatto. Non mi hai mai fatto capire la tua sofferenza, anzi eri sempre tu che mi davi la forza per accettare questo momento». Chiara Rossetti, la vicesindaca di Bardonecchia, la descrive così: «Agnese era una persona molto solare, riservata ma sempre disponibile, non si tirava mai indietro quando qualcuno aveva bisogno di aiuto. Tutti a Bardonecchia le volevano un gran bene. Era impossibile non volergliene».