Addio alla scuola abbandonata: un parco al posto dell’ex Mosso

È vuota da 15 anni ma presto sparirà per fare spazio a un parco: è l’ex scuola Angelo Mosso di via Tana, dove stanno finalmente cominciando i lavori di recupero. Anzi, di demolizione: l’immobile degradato e abbandonato verrà abbattuto. Al suo posto sorgerà il “PATCH”, nome che sta per PArco Tessile CHierese”: sarà un’area verde di 10mila metri quadrati, con spazi attrezzati per il gioco e lo sport, che collegherà l’area Caselli con il parco Tepice del Pellegrino.

Oltre alla piazza alberata principale, ci saranno un’area giochi, un campo da basket, la predisposizione per uno skatepark, un camminamento con panchine e un giardino del tessile con piante tintorie, richiamando così la memoria storica della città. Lo stesso nome del parco, che significa “pezza” in inglese, allude al fatto che collegherà due parti della città, ma vuole anche evocare la tradizione tessile della città.

L’investimento complessivo è di 850mila euro, di cui 530mila messi dal Comune e 320 mila dalla Compagnia di San Paolo. Gli operai della chierese Rattalino Scavi inizieranno con la pulizia dell’area e la demolizione degli edifici. Poi le macerie saranno triturate e utilizzate per riempire gli interrati. Poi sopra sorgerà il parco, che dovrebbe essere pronto a giugno del 2023. Circa 15 anni dopo l’abbandono della scuola, che nel 2012 avrebbe dovuto lasciare spazio a un condominio con 50 alloggi: era un progetto della Giunta Lancione, contro cui il Pd fece ricorso in Regione e al Presidente della Repubblica (all’epoca era all’opposizione).

La Conti Case acquistò comunque l’area per 2 milioni e 81mila euro ma l’operazione non andò in porto. Ora quell’area cambia destino e diventa un parco su decisione delle successive Giunte, guidate dallo stesso Pd: «Con PATCH inseriamo un polmone verde nel cuore della città – commenta il sindaco Alessandro Sicchiero – Non trasformeremo un intero quartiere con nuovi palazzi ma con un parco».