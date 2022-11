Addio al pasticciere Avidano: «Era il Maestro del lievito»

Un Maestro con il cioccolato, i panettoni e tutto ciò che è dolce: Marco Avidano è stato tutto questo prima di arrendersi al male incurabile che l’ha ucciso ieri mattina, a soli 56 anni. Un lutto che non riguarda solo moglie e figli ma tutto il mondo della pasticceria torinese. E anche la città di Chieri, dove tutti riconoscevano i suoi capolavori, il suo sorriso e quegli strani occhiali tondi: in migliaia, infatti, stanno lanciando messaggi di cordoglio verso Avidano.

Aveva iniziato a lavorare giovanissimo, a 16 anni. Ha perfezionato la sua arte a Torino, in Francia e in Belgio, per poi tornare “a casa” nel 1996: ha rilevato la pasticceria Basiglio sotto l’Arco, simbolo di Chieri, e le ha dato il suo nome. Dopo la crescita del primo punto vendita, ne ha aperto un altro in via Accademia delle Scienze, nel cuore di Torino, e la caffetteria nella prestigiosa Scuola Holden di Alessandro Baricco.

«Per noi era un amico, una persona aperta al confronto e sempre disponibile – ricorda il presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Claudio Gatti – Oggi ricordiamo un grande maestro del lievito madre ma anche l’uomo gentile, dai valori solidi, legato alla famiglia e alla sua terra».

Grazie alla passione e a quel tocco personale che trasforma gli artigiani in veri artisti, Marco Avidano ha elaborato una proposta di pasticceria unica, attenta alle novità ma sempre riconoscibile: così ha ottenuto i titoli di Maestro del Gusto di Torino e provincia, Maestro del Lievito Madre e Maestro Cioccolatiere. Tra le sue produzioni d’eccellenza: la Radiosa, una tavoletta di cioccolato sensoriale e di design, e i lievitati prodotti con la pasta madre donatagli dal Maestro Giovanni Garino.