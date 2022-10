Addio a Giampiero Ventrone: il “marine” stroncato da una leucemia fulminante

Una brutta febbre che non passa, un malore, poi la morte improvvisa, straziante. Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus, chiamato al Tottenham da Antonio Conte, si è spento nella notte a Napoli a causa di una leucemia fulminante. Aveva 62 anni, era nato nel capoluogo campano nel 1960 e si era fatto apprezzare in bianconero dal 1994 al 2004, dove si guadagnò l’appellativo di “marine”.

In Italia, oltre che nella Juventus, aveva lavorato anche a Livorno, Siena e Bari. È stato poi vice allenatore dell’Ajaccio, in Francia, oltre che preparatore atletico del Catania. Vanta anche due esperienze in Cina: Jiangsu Suning e Guangzhou Evergrande, prima dell’avventura al Tottenham su input di Conte. Increduli e attoniti numerosi tifosi e appassionati, colpiti dall’improvvisa morte del “marine”.