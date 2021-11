Accordo per Palazzo Giusiana: ospiterà le aule del liceo Botta

Nuova vita per Palazzo Giusiana, storico edificio di via dei Patrioti che fino al 2015 ha ospitato il tribunale di Ivrea: sarà restaurato e ospiterà gli studenti del liceo Botta.

È stato infatti raggiunto l’accordo tra Comune e Città metropolitana per l’ampliamento degli spazi didattici dell’istituto eporediese. I fondi messi a disposizione da Città metropolitana dovrebbero aggirarsi sui 7 milioni di euro e serviranno anche per interventi all’Iis Olivetti di Bellavista.

In realtà è già da un anno che alcuni locali dello storico palazzo ospitano gli studenti: infatti, la necessità di spazi più ampi per contrastare la pandemia aveva suggerito questa soluzione che ora dovrebbe diventare definitiva. I locali (circa mille metri quadri in tutto) però necessitano di lavori di restauro per essere definitivamente trasformati in aule scolastiche. Interventi di cui è disposta a farsi carico la Città metropolitana, insieme alle spese di riscaldamento, in cambio di un comodato d’uso pluriennale. La proprietà di Palazzo Giusiana resterà comunque comunale e, dopo i lavori, l’edificio sarà anche aperto al pubblico.