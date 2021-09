Accompagnano i figli a scuola, ma sono positivi al Covid: due classi in isolamento a Torino

Non hanno atteso a casa il risultato del tampone eseguito ai propri figli e li hanno accompagnati ugualmente a scuola per il primo giorno di lezioni. Una volta in classe, però, la brutta notizia: sono entrambi positivi al Covid.

E’ accaduto alla Saint Denis School di Torino, una paritaria bilingue dove per questo episodio due classi sono finite ora in isolamento. I genitori dei due bambini risultati positivi avrebbero infatti dovuto attendere l’esito del test eseguito qualche giorno prima: vista l’assenza di sintomi, però, hanno deciso di portare ugualmente i ragazzi in classe. “Un gesto imprudente” ha detto la dirigente dell’istituto, Gabriella Ghione: il caso è stato segnalato alla Procura mentre è già stato riattivato il sistema di didattica a distanza.