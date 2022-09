Accoltellato nella notte a Sauze d’Oulx e operato alle Molinette: è in prognosi riservata

Lo hanno soccorso a Sauze d’Oulx, in provincia di Torino, intorno alle 2. Un uomo privo di documenti, che successivamente si rivelerà di nazionalità romena, è stato preso in cura da personale al 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Susa segnalandone poi presenza alle forze dell’ordine, visto che presentava una profonda ferita da arma da taglio sul collo.

L’uomo, cosciente, ha dichiarato ai carabinieri di essere stato vittima di rapina. Ferito ma non in pericolo di vita, è stato successivamente trasportato alle Molinette, a Torino, per essere sottoposto a intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.