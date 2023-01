Accoltella il rivale in strada: in cella un giovane di 24 anni

Una lite tra due persone ubriache, in piazza Michelangelo a Venaria, culminata con un accoltellamento. Con il ferito ricoverato d’urgenza in ospedale e l’aggressore che era riuscito a fuggire, sfruttando l’oscurità. Ma a distanza di due mesi e mezzo da quanto accaduto nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre dell’anno scorso, i carabinieri della compagnia di Venaria sono riusciti a dare un nome e un volto all’autore di quel tentato omicidio nel cuore del quartiere Salvo d’Acquisto, a poche decine di metri dal teatro Concordia. Si tratta di Erik Divina, 24 anni, che dalla giornata di venerdì si trova in carcere, a Ivrea, con l’accusa di tentato omicidio. Dopo l’udienza di convalida del fermo, il gip del Tribunale di Ivrea, Ombretta Vanini, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere rilevando la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Le indagini coordinate dal pm Valentina Bossi della procura di Ivrea proseguono per chiarire ulteriori aspetti della vicenda: gli inquirenti cercano di capire se quella sera abbiano agito altre persone. I carabinieri sono arrivati a lui dopo un’attenta visione di diverse telecamere della zona. Ad essere accoltellato era stato un ragazzo di 26 anni residente a Druento, ricoverato al Giovanni Bosco di Torino per la profonda ferita all’addome riportata al termine del litigio e che, fortunatamente, non aveva leso gli organi vitali. Il giovane, al momento del ferimento, era in evidente stato di ebbrezza, così come accertato da carabinieri del radiomobile e dell’operativo e dal personale sanitario 118, intervenuti a seguito della chiamata di alcuni residenti, attratti dalle urla che provenivano dal piazzale. Stante una prima ricostruzione dei fatti, tra i due sarebbe scoppiata una lite piuttosto accesa, poi culminata con l’accoltellamento.