Accoglienza profughi afghani, Cirio in visita alla Croce Rossa di Settimo Torinese

Il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale al Welfare Chiara Caucino hanno visitato, oggi, il centro «Fenoglio» della Croce Rossa Italiana di Settimo Torinese. Il centro ha accolto e sta accogliendo circa 300 profughi afghani.

Presente con loro il presidente regionale della Croce Rossa e il sindaco di Settimo Torinese. I profughi, arrivati in maniera scaglionata da fine agosto, sono stati accolti e messi in quarantena dopo un primo test negativo. Vaccinati i non immunizzati, sono stati poi sparsi in tutte le province del Piemonte. Per far fronte alle spese necessarie all’accoglienza la Regione ha messo a disposizione 10mila euro.