Accadde oggi… 1 giugno

1926

Nasce Marylin Monroe. All’anagrafe si chiamava Norma Jeane Mortenson Baker; è stata una delle icone del Novecento.

1970

Muore a Milano il poeta Giuseppe Ungaretti. Nato ad Alessandria d’Egitto nel 1888, Ungaretti è famoso per le sue poesie che raccontano il dramma della prima guerra mondiale, da lui vissuta combattendo sul fronte del Carso.

1973

Nasce Heidi Klum. Nota modella tedesca, ha avuto la sua notorietà a partire dal 1997, anno in cui ha partecipato al suo primo fashion show. Nel 1999 le fu offerto un contratto da Angelo per Victoria’s Secret.

1980

Viene fondata la Cnn (acronimo di Cable News Network), nota per essere il primo canale del mondo che trasmette sole notizie. Oggi alla Cnn lavorano oltre seicento dipendenti, duecento dei quali sono giornalisti. Il suo quartier generale si trova in Atlanta, dove è anche presente un museo che racconta la storia dell’emittente.

2002

Francesco Cossiga annuncia la propria dimissione da senatore a vita. Il motivo, l’aspra critica al capo dello Stato, che era in quei giorni Carlo Azeglio Ciampi, al quale il Picconatore aveva scritto rimproverandogli di non essere intervenuto a salvaguardia del parlamento in seguito all’inchiesta in corso a Potenza contro due deputati.

2004

Sergio Marchionne diventa amministratore delegato della Fiat. Nato a Chieti nel 1952, Marchionne ha guidato il rinnovamento della Fiat in anni recenti.