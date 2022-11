ACCADDE IL…nove novembre

1906 Theodore Roosevelt è il primo presidente americano che si reca al di fuori dei confini del paese: in questa occasione, viaggia a Panama per ispezionare i progressi nella costruzione del Canale di Panama.

1963 In Giappone si verifica il più grande disastro mai avvenuto in una miniera. Un’esplosione in una miniera di carbone uccide 458 minatori; altri 839 restano feriti o devono recarsi in ospedale per un avvelenamento da monossido di carbonio.

1965 Uno dei più grandi black-out della storia coinvolge gli Stati Uniti nord-occidentali e il Canada, coinvolgendo circa 30 milioni di persone.

1971 Nel riquadro di mare antistante l’antica Torre della Meloria, precipita un C-130 della Raf. Nella tragedia perdono la vita 46 paracadutisti italiani della Folgore e i 6 componenti inglesi dell’equipaggio.

1977 Su La Stampa esce l’articolo a firma di Carlo Casalegno dal titolo “Terrorismo e chiusura dei covi”: in seguito alla pubblicazione di questo pezzo, Casalegno fu preso di mira e quindi ucciso da un commando delle Br il 16 novembre.

1998 Nel Regno Unito viene ufficialmente abolita la pena di morte.

2003 A Riad, in Arabia Saudita, un attacco suicida terroristico uccide 17 persone.