ACCADDE IL… 9 settembre

1947 La tenente Grace Hopper scopre che una falena si era incastrata in uno dei primissimi computer militari. Un “bug”, per usare il termine inglese. Da questo avvenimento diventa usuale indicare il termine “bug” per un problema generato da una errata programmazione. Va anche detto che il termine bug era usato già in precedenza, ma pare che sia dopo questo evento che ebbe maggiore diffusione.

1971 Negli Stati Uniti viene pubblicato l’album “Imagine” di John Lennon: è il secondo album dopo lo scioglimento dei Beatles ed è forse il più celebre del cantante britannico.

1976 Muore a Pechino il dittatore cinese Mao Zedong. Nato nel 1893, Mao prese il potere imponendo in Cina un marxismo-leninismo noto con il soprannome di maoismo, collettivizzando l’agricoltura e facendo dell’antico Celeste Impero la patria della più feroce dittatura mondiale, che ha causato milioni di morti tra i contadini e i contro-rivoluzionari. Quando era al potere, impose un forte culto della personalità facendosi chiamare con l’appellativo di Grande Timoniere. L’anno successivo, il 9 settembre 1977, a Pechino fu inaugurato il mausoleo di Mao.

1998 All’ospedale San Paolo di Milano, dove è ricoverato dal 5 di agosto, muore il cantante Lucio Battisti. Era nato in provincia di Rieti nel 1943, durante la seconda guerra mondiale. Abile chitarrista, è noto anche per la svolta che egli diede al pop italiano.

2015 Superando l’omonima regina Elisabetta I e la trisnonna Vittoria, Elisabetta II diventa la monarca inglese dal regno più lungo (nel 2015, 63 anni, 7 mesi e 3 giorni). Il regno di Elisabetta II è anche il più lungo in assoluto per una donna. Oggi la regina inglese è al trono da 69 anni e 215 giorni e sta insidiando il primato del re che più a lungo ha regnato nella storia a noi nota: Luigi XIV, che tenne il trono di Francia per 72 anni e 110 giorni.