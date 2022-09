Accadde il… 9 settembre

1499

I cittadini di Lisbona celebrano il ritorno trionfale dell’esploratore Vasco de Gama , completando il suo viaggio di due anni intorno al Capo di Buona Speranza verso l’India.

1513

Giacomo IV di Scozia viene sconfitto e muore nella battaglia di Flodden, ponendo fine al coinvolgimento della Scozia nella Guerra della Lega di Cambrai.

1588

Thomas Cavendish nella sua nave Desire entra a Plymouth e completa il primo viaggio di circumnavigazione deliberatamente pianificato.

1923

Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della Repubblica di Turchia, fonda il Partito popolare repubblicano turco.

1940

George Stibitz apre la strada al primo funzionamento remoto di un computer.

1945

Seconda guerra sino-giapponese: l’Impero del Giappone si arrende formalmente alla Cina.

1947

Primo caso di rilevamento di un bug del computer: una falena viene trovata in un circuito di un computer Harvard Mark II all’Università di Harvard. Da qui, il nome di “bug” (in inglese, insetto) per gli errori informatici.

1948

Kim Il-sung dichiara l’istituzione della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord).