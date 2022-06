Accadde il… 9 giugno

1889

Si inaugura il monumento a Giordano Bruno eretto a Campo de’ Fiori a Roma. Il monumento ebbe una storia controversa e fu oggetto di asprissime polemiche. Giordano Bruno era diventato una specie di icona della massoneria italiana e con questo monumento le logge volevano ulteriormente inacidire i rapporti con la Chiesa, che nel 1870 era stata privata di Roma.

1915

Durante la prima guerra mondiale, i Granatieri di Sardegna entrano in Monfalcone e conquistano la città. Le forze austro-ungariche che tenevano la piazza di Monfalcone avevano smobilitato poche ore prima.

1934

Fa il suo debutto Paperino (Donad Duck), forse il più fortunato dei personaggi Disney. Non comparve come personaggio dei fumetti, ma come protagonista di un breve cortometraggio, dal titolo The Wise Little Hen (la gallinella saggia). Da quel momento Paperino divenne un fondamentale personaggio dei cortometraggi Disney.

1983

Margaret Thatcher vince le elezioni britanniche per la seconda volta. Governava l’Inghilterra dal 1979: la Lady di Ferro ottiene la conferma dell’elettorato, consolidando la sua politica: sarà il primo ministro con il mandato più lungo in tutta la storia del Regno Unito, rimanendo in carica fino al 28 novembre 1990.

2007

Il presidente americano George Bush, al suo secondo mandato, viene in visita ufficiale in Italia. Dopo i colloqui con Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, e Romano Prodi, presidente del Consiglio, incontrerà anche il papa Benedetto XVI.