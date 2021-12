ACCADDE IL… 9 dicembre

1531

Presso Città del Messico, Nostra Signora di Guadalupe appare per la prima volta a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, uno dei primi aztechi convertiti al Cristianesimo poi canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002.

1608

Nasce a Londra John Milton, poeta e drammaturgo tra i più influenti della storia della letteratura inglese, autore del poema epico di argomento biblico Paradiso perduto.

1946

A Norimberga incomincia il processo contro venti medici e tre ufficiali nazisti accusati di aver condotto numerosi esperimenti scientifici sui prigionieri dei campi di concentramento. Sette di loro saranno condannati a morte.

1953

Nasce nello stato dell’Illinois, negli Usa, l’attore John Malkovich, protagonista di numerosissimi film americani di grande successo tra cui L’impero del sole, Le relazioni pericolose e La maschera di ferro.

1979

Muore a New York l’arcivescovo cattolico Fulton John Sheen, uno tra i primissimi predicatori cattolici via radio e successivamente per televisione. Nel 2002 ne è stata aperta la causa di beatificazione.

1992

Il primo ministro inglese John Major annuncia al Parlamento la separazione tra il principe di Galles Carlo e la moglie, la principessa Diana.

2020

Muore a 64 anni per un male incurabile Paolo Rossi, indimenticato bomber della nazionale italiana di calcio, campione del mondo nel 1982 e vincitore del Pallone d’oro nello stesso anno.