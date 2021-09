ACCADDE IL… 8 settembre

1474 A Reggio Emilia nasce il poeta Ludovico Ariosto, autore dell’Orlando Furioso, forse il principale poema in ottave della letteratura italiana. La sua ottava, detta “ottava d’oro”, è stata presa a modello per la poesia successiva.

1504 A Firenze viene inaugurato il David di Michelangelo, posto significativamente davanti a Palazzo Vecchio, a Firenze. La scultura, già leggendaria, diventa una sorta di simbolo della città toscana.

1664 Gli olandesi cedono New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzano New York. In effetti, la città più famosa d’America era un tempo una colonia dei Paesi Bassi e non si parlava inglese, ma olandese.

1888 In Inghilterra si gioca la prima partita del primo campionato di calcio della storia. A disputarsi il titolo sono dodici squadre britanniche, regolarmente iscritte. Giocheranno due partite con ogni avversario, fino alla conclusione del campionato (5 gennaio 1889). Sono previste partite “in casa” e “in trasferta”.

1943 Il primo ministro italiano Pietro Badoglio annuncia pubblicamente l’esito dell’armistizio di Cassibile: l’Italia esce dalla guerra. L’annuncio dell’armistizio con gli Stati Uniti è dato via radio alle ore 19.45, tra la sorpresa generale.

1951 Finisce ufficialmente la guerra del Pacifico, cioè la parte di seconda guerra mondiale che riguardava la lotta all’impero giapponese. In questo giorno a San Francisco, in California, viene firmato un trattato di pace con il Giappone al quale partecipano 49 nazioni.

1966 Negli Stati Uniti debutta una serie che farà storia: si intitola “Star Trek” ed esordisce con le seguenti parole: “Spazio, ultima frontiera”. La serie viene lanciata sulla rete televisiva Nbc, che trasmette il primo episodio dal titolo “The man trap”.