Accadde il.. 8 luglio

1528

Nasce Emanuele Filiberto di Savoia, detto “il duca Testa di Ferro”. Fu lui a spostare la capitale del ducato di Savoia da Chambéry a Torino nel 1563. Fu anche l’artefice della trasformazione di Torino, da città di provincia a capitale, con la costruzione della cittadella e del palazzo reale.

1709

Grande vittoria dello zar Pietro I il Grande nella battaglia di Poltava contro gli svedesi. Dopo questa battaglia, la Svezia fu confinata al ruolo di potenza minore, mentre la Russia emerse come grande potenza in Europa.

1839

Nasce, nello stato di New York, John Rockefeller, il celebre magnate e filantropo americano. È ampiamente considerato l’americano più ricco di tutti i tempi e la persona più ricca della storia moderna. Nel 1870 fondò la Standard Oil Company, che diresse fino al 1897. Rockefeller è stato anche il fondatore dell’Università di Chicago e della Rockefeller University. Morì il 23 maggio 1937.

1904

Entra in vigore la Legge Orlando di riforma dell’ordinamento scolastico italiano; in particolare, la legge estende l’obbligo scolastico dai 9 ai 12 anni, ma tale obbligo non sarà rispettato se non in minima parte, a causa della scarsità di controlli e della poca diffusione delle scuole in larghe parti del nostro paese.

1919

In Italia nasce l’Associazione Nazionale Alpini (Ana). A fondarla fu un gruppo di reduci della prima guerra mondiale, che ne approvò lo statuto sociale decretandone ufficialmente la costituzione.

1947

Vengono trasmessi rapporti secondo cui un UFO si schiantò a Roswell, nel New Mexico, in quello che divenne noto come l’ incidente UFO di Rosweli. Da quel momento, l’attenzione dei media si focalizzò su questa cittadina contribuendo a diffondere la moda dell’ufologia.

1980

Disastro aereo nel territorio sovietico. Il volo Aeroflot 4225 si schianta vicino all’aeroporto internazionale di Almaty (nell’allora Repubblica socialista sovietica kazaka, oggi in Kazakistan) uccidendo tutte le 166 persone a bordo.