ACCADDE IL… 8 giugno

1859 Vittorio Emanuele II e Napoleone III, dopo le vittorie riportate nella seconda guerra di indipendenza, entrano trionfalmente a Milano. La guerra è, in realtà, ancora in corso: il 24 giugno si svolgeranno le battaglie contemporanee di Solferino e San Martino.

1949 Viene pubblicato il capolavoro di George Orwell, 1984. Il romanzo, che racconta il futuro di una società dispotica e paranoica retta da un onnipresente ma invisibile Grande Fratello, è stato considerato uno dei libri più rappresentativi del Novecento.

1968 Muore il pilota Ludovico Scarfiotti durante le prove della gara al circuito di Rossfeld. Pilota di gran fama negli anni Sessanta, partecipò a dieci Gran Premi di Formula 1, vincendo quello del 1966. È stato l’ultimo pilota italiano a vincere il Gran Premio d’Italia, alla guida di una Ferrari.

1976 Francesco Coco, procuratore generale presso la Corte d’Appello di Genova, viene ucciso dalle Brigate Rosse. I brigatisti organizzarono un attentato contro il magistrato e la sua scorta, composta di due uomini delle forze dell’ordine. Nessuno si salvò e l’attentato fu rivendicato dai brigatisti detenuti a Torino, dove era in corso il processo al nucleo storico delle Br.

1985 Esce l’album “La vita è adesso” di Claudio Baglioni, considerato – con oltre 3 milioni di copie – quello con il maggior successo commerciale nella storia della canzone leggera italiana. Restò per 27 settimane consecutive primo in classifica e 1 anno e mezzo in classifica e consacrò Baglioni come uno dei maggiori cantanti italiani.