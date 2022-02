ACCADDE IL… 8 febbraio

1587 Dopo la firma della condanna per mano della cugina Elisabetta I d’Inghilterra, Maria Stuarda viene giustiziata mediante decapitazione nel castello di Fotheringhay. Scelse di indossare per l’esecuzione un sottabito rosso cremisi, il colore della passione dei martiri cattolici.

1834 Nasce a Torbolsk il grande chimico russo Dmitrij Mendeleev. È ricordato per essere stato l’inventore della tavola periodica degli elementi.

1865 L’abate agostiniano e biologo Gregor Mendel espone per la prima volta in una conferenza stampa le sue scoperte scientifiche sull’ereditarietà. Per quanto non sia riuscito ad ottenere grossi riconoscimenti per il suo lavoro durante la vita, il monaco ceco è oggi ritenuto il padre della genetica moderna.

1888 Ad Alessandria d’Egitto nasce Giuseppe Ungaretti, tra i maggiori poeti italiani del XX secolo. Il padre Antonio era un operaio impiegato nello scavo del Canale di Suez e Giuseppe vedrà per la prima volta l’Italia solo nel 1912.

1924 Nello stato del Nevada, negli Usa, avviene la prima esecuzione della storia di un condannato a morte mediante l’utilizzo della camera a gas. Per quanto ormai caduto in disuso, questo metodo di esecuzione non è tutt’ora espressamente proibito dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

1963 L’amministrazione Kennedy mette al bando i viaggi e le transazioni commerciali da parte dei cittadini statunitensi con Cuba.

2006 Laura Pausini vince il Grammy Award nella categoria Miglior album pop latino dell’anno. Prima di lei l’ultimo cantante italiano ad essersi aggiudicato un Grammy era stato Domenico Modugno con Nel blu dipinto di blu.