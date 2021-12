Accadde il… 8 dicembre

1941

Seconda guerra mondiale: dopo l’attacco di Pearl Harbor del giorno precedente, il Congresso degli Stati Uniti approva una dichiarazione di guerra contro l’Impero giapponese. La deputata Jeannette Rankin è l’unica a votare contro. In risposta, tre giorni dopo, la Germania nazista e l’Italia fascista dichiarano guerra agli Stati Uniti.

1972

Il treno sperimentale TGV 001 stabilisce il record di velocità massima per treni non elettrici: 318 km/h.

1976

Gli Eagles pubblicano uno degli album più venduti di tutti i tempi, Hotel California.

1985

Calcio: la Juventus vince la sua prima Coppa Intercontinentale battendo ai rigori l’Argentinos Juniors.

1994

Bill Clinton firma un decreto che fa entrare in vigore la partecipazione degli Usa al General Agreement on Tariffs and Trade (il Gatt era stato firmato formalmente il 15 aprile 1994, a Marrakesh, Marocco da 124 nazioni).

2010

Cile: in un carcere a Santiago, il San Miguel, a causa di un incendio, probabilmente causato da una rissa tra detenuti, sono morti 83 carcerati e altri 21 sono stati feriti.

2015

Papa Francesco apre, in Piazza San Pietro, il Giubileo straordinario della misericordia, da lui stesso indetto per mezzo della bolla pontificia “Misericordiae Vultus”, che ricorre nel cinquantesimo anniversario dalla conclusione del Concilio Vaticano II ed è dedicato alla Misericordia.