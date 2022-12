ACCADDE IL… 8 dicembre

1542 Nasce Maria Stuarda, futura regina di Scozia e regina d’Inghilterra per i cattolici inglesi che non riconosceranno Elisabetta I come legittima erede del padre Enrico VIII.

1854 Papa Pio IX proclama il dogma dell’Immacolata Concezione che sancisce come la Vergine Maria sia nata priva di peccato originale.

1970 In circostanze mai del tutto chiarite fallisce in Italia il tentativo di colpo di stato noto come golpe Borghese dal nome del suo principale leader, il generale Junio Valerio Borghese.

1972 Il treno sperimentale francese TGV 001 stabilisce il nuovo record mondiale di velocità per treni non a trazione elettrica toccando i 318 km/h.

1980 A New York, di fronte al palazzo in cui viveva, John Lennon viene colpito a morte da cinque proiettili sparati da Mark David Chapman, a lungo fan accanito del musicista ex Beatle.

1991 I capi di stato di Russia, Bielorussia e Ucraina firmano l’Accordo di Belaveža che sancisce la dissoluzione dell’Urss e istituisce al suo posto la Comunità degli Stati Indipendenti.

1999 Muore a 89 anni Pupella Maggio, attrice napoletana allieva di Eduardo De Filippo e interprete di spicco dei maggiori personaggi femminili del grande drammaturgo partenopeo.