Accadde il… 7 settembre

1533

Nasce Elisabetta I di Inghilterra, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena. Fu una delle più importanti sovrane inglesi; sotto il suo regno, l’Inghilterra divenne una grande potenza commerciale. Si pose anche in aperta rottura con la Chiesa di Roma, tanto da venire scomunicata da papa Pio V. Il tentativo di conquista dell’Inghilterra da parte della Spagna nel 1588 si concluse con il disastro dell’Invincibile Armada.

1706

Nella pianura a nord di Torino, tra le attuali Barriera di Milano e Lucento, si svolge la battaglia di Torino, che darà anche il nome al borgo Vittoria in quanto lo scontro fu vinto dagli austro-piemontesi comandati dal principe Eugenio di Savoia. In questo modo, la città di Torino fu liberata dall’assedio iniziato 117 giorni prima.

1863

Nasce il Genoa, prima squadra di calcio italiana. Il nome originale era: Genoa cricket and football club.

1940

Nel corso della seconda guerra mondiale, la Luftwaffe, l’aviazione tedesca, inizia a bombardare la capitale inglese Londra, una delle più tristi pagine del conflitto.

1953

Nikita Krusciov diventa primo segretario del partito comunista dell’Unione Sovietica. Prende il posto del dittatore Josif Stalin, che era morto nel marzo precedente.

1968

Muore il pittore Lucio Fontana, fondatore del cosiddetto “movimento spazialista”. Fontana era divenuto celebre per le sue opere provocatorie che raffiguravano dei tagli o degli squarci nelle tele. 7 settembre

1999

In Indonesia viene imposta la legge marziale nella piccola provincia di Timor Est, dove i cittadini avevano votato per la propria indipendenza dal governo di Giacarta. Timor Est è oggi uno stato sovrano, divenuto indipendente nel 2002. In precedenza era stato, fino al 1975, una colonia portoghese.