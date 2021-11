ACCADDE IL… 7 novembre

1665

Esce il primo numero della London Gazette, il più vecchio quotidiano inglese ancora pubblicato.

1896

Sabato 7 novembre, alle ore 20.30, i torinesi potevano ammirare, per la prima volta, i prodigi del cinema, nella vecchia chiesa dell’ex Ospizio di Carità di via Po 33. In questa occasione venivano per la prima volta proiettate in città le pellicole dei fratelli Lumière.

1917

In Russia inizia la Rivoluzione d’Ottobre. In questa data, i bolscevichi assaltano il Palazzo d’Inverno, sede del governo provvisorio retto da Aleksandr Fëdorovic Kerenskij. Il nome “Rivoluzione d’Ottobre” è dovuto al fatto che, in quell’epoca, in Russia si utilizzava ancora l’antico calendario giuliano, secondo il quale si era al 25 ottobre.

1931

In Cina, nella città di Ruijin, durante la Conferenza nazionale dei Delegati del popolo, viene fondata la Repubblica Sovietica Cinese, che riceve sostegno dall’Unione Sovietica.

1944

Viene eletto per il suo quarto mandato il presidente americano Franklin Delano Roosevelt, battendo lo sfidante repubblicano Thomas E. Dewey. In questo modo, Roosvelt diventa l’unico presidente statunitense ad essere eletto per quattro volte.

1999

Muore Primo Nebiolo; dirigente sportivo torinese, è stato presidente della Federazione mondiale di atletica leggera e l’ideatore delle Universiadi.

2002

Nella repubblica coranica dell’Iran, in aperto contrasto con le politiche occidentali, viene vietata la pubblicizzazione e la vendita dei prodotti americani.