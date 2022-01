ACCADDE IL… 7 gennaio

1935

Benito Mussolini e il primo ministro francese Pierre Laval siglano l’Accordo franco-italiano che lascerà campo libero alle mire espansionistiche dell’Italia sull’Etiopia.

1943

Muore a New York, nella camera d’albergo ove risiedeva da anni, il geniale fisico serbo Nikola Tesla, pioniere dell’elettromagnetismo e inventore della corrente alternata.

1959

In seguito alla rivoluzione cubana, gli Stati Uniti d’America riconoscono ufficialmente il nuovo governo di Fidel Castro.

1978

A Roma davanti alla sede dell’MSI di via Acca Larenzia due attivisti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, vengono assassinati a colpi di arma da fuoco da un gruppo di aggressori. I responsabili di quella che sarà ricordata come “strage di Acca Larenzia” non saranno mai individuati con certezza.

1985

Nasce il pilota automobilistico inglese Lewis Hamilton. Tra i più forti campioni della storia della Formula 1, detiene il record di Gran Premi vinti con 103 successi, nonché di titoli mondiali conquistati, sette, a pari merito con Michael Schumacher.

1989

Muore l’imperatore del Giappone Hirohito e gli succede il figlio Akihito. Dopo il tramonto dell’Impero Centrafricano nel 1979, il trono giapponese è l’unico al mondo a mantenere dignità imperiale.

1992

Nasce a Cento, in provincia di Ferrara, la tiratrice a volo Jessica Rossi. Alle Olimpiadi di Londra 2012, a soli vent’anni, conquisterà la medaglia d’oro e stabilirà il record del mondo della sua disciplina colpendo 99 piattelli su 100.