ACCADDE IL… 7 aprile

1449

Amedeo VIII di Savoia, eletto nel 1439 pontefice con il nome di Felice V, rinuncia al papato per sanare il grande scisma d’Occidente: per questo, sarà considerato come l’ultimo antipapa.

1520

Si svolgono i funerali di Raffaello Sanzio: il grande pittore viene tumulato nel Pantheon, nella cappella della Madonna del Sasso.

1724

Prima esecuzione della Passione di San Giovanni di Johann Sebastian Bach, nella Chiesa di San Nicola, Lipsia.

1787

Thomas Jefferson alloggia a Torino all’albergo Europa.

1805

Ludwig van Beethoven dirige per la prima volta la sua terza sinfonia, nota con il soprannome di “Eroica”.

1933

La Germania nazista emana la legge per il ripristino del servizio civile professionale che vieta agli ebrei e ai dissidenti politici dai posti di servizio civile

1939

L’Italia inizia l’invasione dell’Albania; re Zog I fugge all’estero a bordo di una Mercedes rossa che gli aveva donato Adolf Hitler.

1969

Questo è il giorno preso, convenzionalmente, come “data di nascita” del sistema internet.

1980

Durante la crisi degli ostaggi in Iran, gli Stati Uniti interrompono le relazioni con la repubblica islamica.

1990

Iniziano le proteste in Lituania contro l’Unione Sovietica: 300mila persone sfilano a Vilnius chiedendo l’indipendenza.