ACCADDE IL… 7 agosto

461

L’imperatore romano Maggioriano viene decapitato presso il fiume Iria nell’Italia nord-occidentale a seguito del suo arresto e deposizione da parte del magister militum Ricimero.

1786

Gli Stati Uniti creano la prima riserva federale indiana.

1909

Alice Huyler Ramsey e tre amiche diventano le prime donne a completare un viaggio in auto transcontinentale, impiegando 59 giorni per viaggiare da New York, New York a San Francisco.

1942

Seconda guerra mondiale: la battaglia di Guadalcanal inizia quando i Marines degli Stati Uniti iniziano la prima offensiva americana della guerra con sbarchi a Guadalcanal e Tulagi nelle Isole Salomone.

1947

La zattera di legno di balsa di Thor Heyerdahl, la Kon-Tiki, si schianta contro la barriera corallina di Raroia nelle Isole Tuamotu dopo un viaggio di 101 giorni e 7.000 chilometri (4.300 miglia) attraverso l’Oceano Pacifico nel tentativo di dimostrare che antichi popoli avrebbero potuto viaggiare dal Sud America nell’Oceano.

1964

Guerra del Vietnam: il Congresso degli Stati Uniti approva la risoluzione del Golfo del Tonchino che conferisce al presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson ampi poteri di guerra per affrontare gli attacchi del Vietnam del Nord alle forze americane.

1976

Programma Viking: Viking 2 entra in orbita attorno a Marte.

2008

Inizio della guerra russo-georgiana sul territorio dell’Ossezia del Sud.