ACCADDE IL… 6 novembre

1893 A San Pietroburgo, in Russia, si spegne il compositore Pëtr Il’c Chajkovskij, autore di composizioni celeberrime, come la sinfonia n. 6, soprannominata “Patetica ”, o i balletti “Lo Schiaccianoci” o “La Bella Addormentata”. La morte è stata in genere attribuita al colera, ma in realtà resta oggetto di dibattito perché per alcuni il compositore potrebbe essersi suicidato.

1917 Finisce la terza battaglia di Ypres. Dopo tre mesi di combattimenti selvaggi, le truppe canadesi prendono Ypres, in Belgio. Fu una delle battaglie più sanguinose della prima guerra mondiale.

1928 Grande e spettacolare eruzione del monte Etna, in Sicilia. Viene distrutta completamente dalla lava e dalle ceneri vulcaniche la cittadina di Mascali.

1956 Il presidente uscente repubblicano Dwight D. Eisenhower viene rieletto. Eisenhower sconfigge lo sfidante democratico Adlai E. Stevenson.

1968 Viene eletto alla guida degli Stati Uniti d’America il candidato repubblicano Richard Nixon.

1994 Grande alluvione del fiume Tanaro, con 70 morti. Vengono sommerse alcune importanti città del Piemonte meridionale, quali Alba, Asti ed Alessandria.

1999 L’Australia, chiamata alle urne, rifiuta di diventare una repubblica. Viene confermata la guida della regina Elisabetta II.

2007 A Milano si spegne il giornalista e scrittore Enzo Biagi. Da dieci giorni era ricoverato per un edema polmonare.