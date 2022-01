ACCADDE IL…6 gennaio

1880 Un gruppo di emigranti provenienti dal Veneto e dal Friuli fonda nel sud del Brasile la città di Criciúma. Oggi conta circa 200 mila abitanti.

1911 Per la prima volta, in occasione di una partita amichevole contro l’Ungheria, la Nazionale italiana di calcio indossa la divisa azzurra. Il colore venne mutuato dallo stendardo di Casa Savoia e passerà presto a rappresentare l’Italia in ogni sport.

1919 Muore a Oyster Bay, presso New York, Theodore Roosevelt. Divenuto presidente degli Stati Uniti a soli 42 anni, è tutt’ora il più giovane di sempre ad aver ricoperto la carica.

1929 Heinrich Himmler è nominato comandante in capo delle SS da Adolf Hitler.

1938 Al numero 14 di via Gluck a Milano nasce Adriano Celentano. Nel corso di una lunga carriera come cantante e showman otterrà grandissimo successo imponendosi come uno dei volti più amati dello spettacolo italiano.

1993 Si spegne a 55 anni per complicazioni causate dall’AIDS il grande ballerino russo Rudol’f Nureev. È ricordato come uno dei più grandi e più amati danzatori della storia.

1994 La pattinatrice su ghiaccio statunitense Nancy Kerrigan viene aggredita dopo una sessione di allenamento da un uomo che la colpisce con una spranga al ginocchio destro. Le indagini accerteranno il coinvolgimento nell’aggressione dell’atleta rivale Tonya Harding con lo scopo di mettere fuori gioco Kerrigan in vista delle Olimpiadi Invernali.