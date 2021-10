ACCADDE IL… 5 ottobre

1690 A Roma, Vincenzo Gravina e Gian Mario Crescimbeni fondano il circolo dell’Arcadia, il più rappresentativo della loro epoca. Gli Arcadi si dichiaravano portatori di un nuovo gusto artistico e poetico.

1892 La Banda Dalton, uno dei più celebri gruppi di fuorilegge del West americano, viene sterminata a Coffeyville, in Kansas. I Dalton sono entrati nell’immaginario del Far West per l’efferatezza dei loro attacchi. Furono attivi tra il 1890 ed il 1892.

1910 Dopo l’uccisione del repubblicano Miguel Bombarda, il Portogallo insorge contro il re Manuel II di Braganza. La rivolta, di ispirazione socialista, porta all’abdicazione del re, ultimo monarca portoghese, ed all’instaurazione della repubblica. Il governo provvisorio viene assunto da Teofilo Braga.

1919 Enzo Ferrari debutta come pilota, iscritto come privato alla corsa Parma-Poggio. Si qualifica quarto, con la sua CMN 15/20.

1947 Il presidente Harry Truman tiene il primo discorso pubblico in diretta televisiva dalla Casa Bianca. Truman, il presidente che vide la vittoria nella seconda guerra mondiale, fu in carica dal 1945 al 1953.

1954 I governi di Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Jugoslavia firmano il Memorandum di Londra. Con la firma di questo patto internazionale, la città di Trieste verrà restituita all’Italia il 26 ottobre dello stesso anno. La città era contesa tra Italia e Jugoslavia dalla fine della seconda guerra mondiale.