ACCADDE IL… 5 novembre

1439

Amedeo VIII di Savoia è eletto papa a Basilea. Sceglierà il nome di Felice V, ma non sarà riconosciuto che da una minima parte del mondo cristiano. Sarà quindi l’ultimo antipapa.

1605

Viene sventata la congiura di Guy Fawkes per far esplodere il palazzo del parlamento inglese. Il complotto è passato alla storia come Congiura delle Polveri, in quanto sotto Westminster furono ritrovati 36 barili di polvere da sparo.

1688

Inizia la Gloriosa Rivoluzione inglese: Guglielmo d’Orange sbarca a Brixham. Inizia il periodo di turbolenza che porterà alla deposizione di Giacomo II d’Inghilterra, con l’insediamento al trono della dinastia Orange.

1903

Nasce il futuro sindaco di Torino Amedeo Peyron. Fu il sindaco del boom economico; nel 1961, sotto il suo mandato, Torino raggiunse l’ambito traguardo del milione di abitanti. Fu anche il sindaco che organizzò l’Expo Italia ’61.

1933

A Torino si tiene l’ultima gara della Juventus disputata nel vecchio stadio di corso Marsiglia.

1943

Nel corso dei bombardamenti alleati su Roma, viene colpito anche il Vaticano: la basilica di San Pietro e altri edifici dello stato del romano pontefice vengono bersagliati da cinque ordigni, nonostante la dichiarata neutralità del papa.

1959

In televisione debutta il gioco “Campanile sera”, con Mike Bongiorno. Il gioco, che coinvolge anche gli spettatori a casa, si articola su sfide per un concorrente del nord ed uno del sud.